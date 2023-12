Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb entwischt mit Geldkassette

Gera (ots)

Gera: Kurz nach 15:00 Uhr meldete sich die Mitarbeiterin eines Weihnachtsmarktstandes am 22.12.2023 beim Polizeinotruf und zeigte die Diebstahlshandlung eines bislang unbkannten Täters an. Dieser gelangte auf unbekannte Art und Weise an die Geldkassette des Bäcker-Verkaufsstandes in der Johannisstraße und flüchtete damit. Trotz, dass man den vermeintlichen Dieb noch ein Stück verfolgte, gelang es nicht, ihn zu stellen. Die Geraer Polizei ermittelt seither zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0334433/2023) und nimmt Zeugenhinweise zum Täter unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

