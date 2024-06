POL-PPRP: Unfall durch Hund - Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots) - Mit der Absicht einen Parkplatz in der Industriestraße zu verlassen, erfasste am 18.06.2024 gegen Mittag (13:30 Uhr) eine 48-jährige Autofahrerin beim Abbiegen einen Radfahrer, welcher unberechtigt auf dem Gehweg fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ines ...

