Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Auffahrunfall wurden sieben Menschen verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Harztor, Donnerstag, 06.06.2024, 12.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagmittag kam es in der Harztorkreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen, wodurch sieben Menschen verletzt wurden.

Eine 64-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw, aus Richtung Hammenstedt kommend, die Straße "Harztor" und wollte im weiteren Verlauf nach links in Richtung Wilhelmstraße abbiegen. Auf Grund der wechselnden Lichtzeichenanlage des dortigen Linksabbiegers auf "Gelb-Licht", hielt die 64-jährige Northeimerin an der entsprechenden Lichtzeichenanlage an. Der unmittelbar dahinter fahrende 44-jährige Fahrzeugführer aus Einbeck reagierte zu spät, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

In dem Kleintransporter des 44-jährigen Mannes befanden sich zudem sechs Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren, welche durch die Kollision leicht verletzt wurden. Die Kinder wurden zur Überprüfung einem Göttinger Krankenhaus zugeführt. Zudem wurde der 44-jährige Fahrzeugführer aus Einbeck leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuginsassen aus dem vorfahrenden Fahrzeug blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20 000 Euro geschätzt.

