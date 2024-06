Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleinkind bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudheimer Straße, Mittwoch, 05.06.2024, 15.02 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Sudheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen Fahrzeugführerin und einem 5-jährigen Kind.

Die verantwortliche 62-jährige Fahrzeugführerin aus Katlenburg-Lindau befuhr die Sudheimer Straße aus Richtung Wallstraße kommend. Als die Fahrzeugführerin an einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei gefahren war, nahm sie plötzlich ein Knallgeräusch wahr. Ein 5-jähriges Kind aus Northeim, welches zuvor mit seiner Familie am linken Straßenrand stand, lief zwischen den geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Straße und kollidierte mit dem Pkw der 62-jährigen Katlenburgerin.

Das Kind wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell