POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Abend des 18.06.2024 kam es in Ludwigshafen am Rhein in der Ludwigstraße zu einem Diebstahl von einem E-Scooter. Der Geschädigte stellte seinen Roller gegen 19:30 Uhr auf in der Fußgängerzone auf Höhe eines Kaufhauses ab und schloss diesen an einem Fahrradständer an. Als er eine Stunde später zurückkam, musste er feststellen, dass der E-Scooter samt Schloss entwendet wurde. Der Schaden ...

mehr