Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Farbschmierereien an Schule- Sachbeschädigung

Löhne (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (5.11.) kam es in Löhne auf dem Gelände einer Schule an der Albert-Schweitzer-Straße zu mehreren Farbschmierereien. Als ein Mitarbeiter am Montagmorgen (6.11.) die Arbeit in der Schule aufnehmen wollte, bemerkte er eine Vielzahl von Graffitis auf dem gesamten Gelände. An verschiedenen Bereichen der Aula, im Bereich der Sporthalle und auch Fahrradständern wurde mehrfach die Tags "Free PKK", "Free Palästina", "PKK" in verschiedenen Farben aufgesprüht. Teilweise sind die Schriftzüge über einen Meter groß aufgetragen. Am Freitagabend waren die Graffitis noch nicht vorhanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen und Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

