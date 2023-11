Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebe gefasst- Diebesgut in Unterkunft aufgefunden

Enger (ots)

(sls) Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten in der Nacht zu Samstag (4.11.) am rechten Fahrbahnrand der Herforder Straße ein hochwertiges Fahrrad im Straßengraben auf. Bei der anschließenden Nachschau fiel den Beamten zunächst eine männliche Person auf, die bei Sicht der Polizeibeamten in ein Gebüsch flüchtete. Gleichzeitig befanden sich zwei weitere Personen mit teuren Fahrrädern auf der anderen Straßenseite und flüchteten ebenfalls über ein anliegenden Feldweg und ließen die Fahrräder zurück. Eine Überprüfung der Räder ergab, dass es sich um mögliches Diebesgut handelt. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde ein 26-jähriger Rumäne im Gebüsch angetroffen und vorläufig festgenommen. Da der Verdacht besteht, dass die entwendeten E-Bike weiterverkauft werden und es noch weiteres Diebesgut gibt, wurde mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung die vorläufige Unterkunft des Rumänen durchsucht. Hier wurden neben Bargeld im vierstelligen Bereich auch ein weiteres E-Bike und Werkzeug als Beweismittel aufgefunden. Während der Durchsuchungsmaßnahmen konnte einer der flüchtigen Personen vom Feldweg in der Unterkunft angetroffen werden. Da eine Mittäterschaft nicht ausgeschlossen werden konnte wurde auch der 19-jährige Moldauer vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Herford zugeführt. Die Ermittlungen zur dritten flüchtenden Person dauern noch an.

