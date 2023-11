Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Elektrogeschäft- Mobiltelefone mitgenommen

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Samstag (4.11.) meldete sich eine aufmerksame Zeugin gegen 01:26 Uhr eine Alarmauslösung in einem Fachgeschäft am Janup in Herford. Bei der anschließenden Überprüfung konnte eine beschädigte Eingangstür festgestellt werden, durch die bislang unbekannte Täter in das Geschäft gelangten. Im Inneren des Geschäftes wurde verschiedene Mobiltelefone aus Regalen entwendet und eine Glasvitrine beschädigt. Nach bisherigen Feststellungen wurde Diebesgut im Wert von ca. 4.000 Euro mitgenommen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mit der Auswertung von Videomaterial begonnen. Wir bitten Zeugen, die in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben und Hinweise dazu geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

