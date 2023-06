Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Fahrzeugbrand auf der B 33

Radolfzell (ots)

Am 22.06 wurde die Feuerwehr Radolfzell um 11:53 Uhr auf die Bundesstraße B 33 alarmiert. Auf dem Parkplatz Brandbühl Süd war aus unbekannter Ursache eine PKW der Marke Smart in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Außerdem hatte eine umliegende Grasfläche angefangen zu brennen. Das Feuer wurde unter Einsatz von schwerem Atemschutz gelöscht. Ein entsprechendes Unternehmen schleppte das Fahrzeug anschließend ab. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge mit 15 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell