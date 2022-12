POL-PDWIL: Unfallverursacherin meldet sich nach Unfall umgehend auf der Dienststelle, geschädigtes Fahrzeug war bei polizeilicher Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort

Daun (ots) - Am 15.12.2022 gegen 20:25 Uhr meldete sich ein 62-jähriger Anwohner aus der Mehrener Straße in Daun und teilte mit, dass er soeben festgestellt habe, dass eine Frau in einem Supermarkt in Daun offenbar eingesperrt worden sei. Umgehend begaben sich die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun vor Ort und trafen eine 62-jährige Frau aus der VG Daun hinter ...

mehr