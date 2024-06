POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (19.06.2024, zwischen 2:15 Uhr und 2:30 Uhr) stellte ein 20-Jähriger seinen VW Caravelle in der Ludwigstraße ab, um sich Essen zu holen. Hierbei hatte er die Fahrer- und Beifahrerscheibe offen und seine Geldbörse im Transporter zurückgelassen. Aus der Geldbörse wurden über 1.000 Euro Bargeld gestohlen. Haben Sie beobachtet, wie sich jemand an einem geparkten Transporter ...

mehr