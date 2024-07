Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Letzte EM-Begegnung in Gelsenkirchen auf Schalke Spektakuläres Achtelfinale - friedliche Fans

Gelsenkirchen (ots)

Das Achtelfinalspiel der UEFA EURO2024 in Gelsenkirchen zwischen England und der Slowakei ist vorbei. Erst nach Verlängerung stand der Sieger England fest. Fußballanhänger aus beiden Fanlagern hatten in der Fan Zone am Nordsternpark und im Amphitheater gefeiert und ihre Mannschaften angefeuert. Auch auf dem Heinrich-König-Platz herrschte ausgelassene Stimmung beider Nationen. Im gesamten Stadtgebiet Gelsenkirchen war schon am Nachmittag eine fröhliche und friedliche Atmosphäre zu erleben.

Um 15.00 Uhr hatte die Arena auf Schalke ein letztes Mal im Rahmen der UEFA EURO 2024 ihre Tore für die Fußballfans geöffnet. Hier fanden sich tausende Unterstützer der beiden Teams ein und feierten die Mannschaften aus England und der Slowakei. Lediglich bei einer Auseinandersetzung zwischen Ordnern und einem englischen Fan während des Spiels mussten Polizeikräfte einschreiten. Der Mann setzte sich gegen die Maßnahmen zur Wehr, die Polizisten setzten den Einsatzmehrzweckstock ein. Bei der Auseinandersetzung wurden ein Ordner und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Auch nach dem Spiel verhielten sich die Fans friedlich. Der An- und Abreiseverkehr verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend störungsfrei. Die Polizei Gelsenkirchen bedankt sich bei den Fußballfans für die insgesamt tolle und friedliche Atmosphäre bei allen EM-Spielen "auf Schalke" in Gelsenkirchen.

