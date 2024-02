Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versammlung mit Marsch zum Thema "Demomarsch für Menschenrechte und Frieden in Palästina" - Polizei verzeichnet ruhigen Einsatz

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hugo-Bork-Platz/ Stadtgebiet

03.02.2024, 14 - 17:35 Uhr

Am heutigen Nachmittag kam es zu einer Kundgebung mit anschließendem Aufzug zum Thema "Demomarsch für Menschenrechte und Frieden in Palästina" auf dem Hugo-Bork-Platz in Wolfsburg. Die Versammlung verlief friedlich und größtenteils störungsfrei.

Es konnten in der Spitze rund 190 Versammlungsteilnehmende festgestellt werden.

Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Hugo-Bork-Platz bewegte sich die Versammlung in Richtung Norden, wo es am Nordkopf zu einer Zwischenkundgebung kam. Im Anschluss verlief die Marschroute wiederum in südliche Richtung über die Porschestraße, Kleiststraße, Schillerstraße und Pestalozziallee. Schlussendlich fand eine Abschlusskundgebung am ursprünglichen Treffpunkt statt.

Während des Aufzugs kam es im Wolfsburger Stadtgebiet kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Des Weiteren fertigten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da einige Auflagen von wenigen Versammlungsteilnehmenden nicht eingehalten wurden.

Insgesamt verzeichnet die Polizei einen ruhigen und friedlichen Einsatz.

Gegen 17:35 Uhr wurde die Versammlung für beendet erklärt.

