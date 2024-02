Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kinderwagen brennt in Treppenhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Halberstädter Straße

02.02.24, 12:53 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Freitagmittag ein Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in der Halberstädter Straße in Wolfsburg in Brand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein Zeuge verständigte über den Notruf die Leitstelle der Berufsfeuerwehr und teilte mit, dass er in dem betroffenen Gebäude starken Rauchgeruch wahrnehme. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein im Erdgeschoss des Treppenhauses abgestellter Kinderwagen in Vollbrand.

Dank der schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Jedoch wurde das Mehrfamilienhaus aufgrund der starken Verrußung des Treppenhauses als vorerst nicht bewohnbar erklärt.

Die Ermittler der Polizei suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit den Ermittlern des 1. Fachkommissariats in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell