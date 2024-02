Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin fährt Schlangenlinien - Zeuge verständigt Polizei

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Obere Tor

01.02.2024, 10.05 Uhr

Am Donnerstagvormittag befuhr eine 34 Jahre alte Pkw-Fahrerin mit 1,70 Promille Die Straße Obere Tor im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde und wurde nach einem Zeugenhinweis von der Polizei kontrolliert.

Dem Zeugen fiel die T-Roc-Fahrerin am Donnerstagvormittag bereits beim Verlassen des Parkplatzes eines Discounters auf. Als die 34-Jährige vom Parkplatz in Richtung Innenstadt Vorsfelde abbog, gelangte sie beim Abbiegen auf einen Grünstreifen. Als sie dann ihre Fahrt in Schlangenlinien fortsetzte, verständigte der Zeuge die Polizei.

Die zeitnah eintreffenden Polizeibeamten kontrollierten die in der Zwischenzeit in der Naumburger Straße angehaltene Fahrzeugführerin. Dabei stellten die Beamten Atemalkohol fest und boten der 34-Jährigen einen Alcotest an. Dieser ergab einen Wert von 1,70 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Blutprobe wurde im Klinikum in Wolfsburg entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt und die Wolfsburgerin nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell