POL-WOB: Sachbeschädigungen an acht Pkw und einem Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Grafhorst (ots)

Grafhorst, Wahrstedter Straße

12.01.2024, 22.00 Uhr bis 18.01.2024, 06.20 Uhr

23.01.2024, 11.50 Uhr bis 15.10 Uhr

24.01.2024, 21.00 Uhr bis 25.01.2024, 07.30 Uhr

26.01.2024, 05.35 Uhr bis 09.30 Uhr

26.01.2024, 19.00 Uhr bis 31.01.2024, 11.00 Uhr

29.01.2024, 21.30 Uhr bis 30.01.2024, 08.55 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitagvormittag,12.01.2024 und Mittwochvormittag, 31.01.2024 , insgesamt acht Pkw und eine Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus in der Warstedter Straße in Grafhorst.

Die ersten Anzeigen ging bei der Polizeistation in Velpke am 18.01.2024 ein. Hier hatten drei Fahrzeugbesitzer festgestellt, dass an ihren Pkw Renault Master und VW Crafter, in einem Fall ein Außenspiegel und in zwei weiteren Fällen die Windschutzscheiben beschädigt worden war. Der Tatzeitraum lag hier zwischen dem 12.01.2024 und dem 18.01.2024.

Am Dienstag, 23.01.2024, wurde zwischen 11.50 Uhr und 15.10 Uhr eine Gummilippe an der Fensterscheibe eines VW Golf mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt.

Zwischen Mittwochabend, 24.01.2024 und Donnerstagmorgen, 25.01.2024, beschädigten der oder die Täter die Frontscheibe eines Pkw VW Golf.

Nur einen Tag später wurden zwischen 05.35 Uhr und 09.30 Uhr die Windschutzscheibe eines VW Golf und die Scheibe der Fahrertür eines Seat Altea beschädigt.

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen dieser Woche wurde die Frontscheibe und die Motorhaube eines VW Arteon beschädigt.

Zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen bemerkte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Wahrstedter Straße, dass ein Fenster seines Hauses beschädigt worden war.

Die Pkw hatten alle ordnungsgemäß geparkt an der Wahrstedter Straße gestanden.

Es wurden bei der Spurensicherung Pflastersteine beziehungsweise Teile von Pflastersteinen an den Tatorten gefunden.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder ein Tatmotiv geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Velpke unter der Telefonnummer 05364/9472212 zu melden.

