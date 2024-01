Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240118-1: Fünf Leichtverletzte bei wetterbedingten Verkehrsunfällen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten nehmen über 60 Verkehrsunfälle auf

Polizisten im Rhein-Erft-Kreis rückten zwischen Mittwochmorgen (17. Januar), 6 Uhr und Donnerstagmorgen (18. Januar), 6 Uhr zu knapp 90 wetterbedingten Einsätzen aus. In 65 Fällen nahmen die Beamten Verkehrsunfälle, die nach erster Bewertung alle im Zusammenhang mit der derzeitigen Wetterlage stehen, auf. Weiterhin kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Gefahrenstellen. Bei zwei Verkehrsunfällen in Kerpen und Wesseling wurden am Mittwochabend (17. Januar) insgesamt fünf Personen leicht verletzt.

Gegen 22 Uhr kam der Fahrer (19) eines BMW in Kerpen-Horrem von der Fahrbahn ab und stieß mit drei Fußgängern (19, 20, 21) zusammen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 19-Jährige auf der Hauptstraße aus Bergheim kommend in Richtung Türnich. Auf Höhe der Hausnummer 354 soll das Auto auf schneebedeckter Straße ins Schleudern und auf den Gehweg am linken Fahrbahnrand geraten sein. Rettungskräfte brachten die drei Leichtverletzten in Krankenhäuser.

Bei einem Alleinunfall in Wesseling wurden der Fahrer (42) eines BMW und sein Beifahrer (20) leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 42-Jährige gegen Mitternacht auf der Rodenkirchener Straße in Fahrtrichtung Wesseling unterwegs gewesen sein. Im Einmündungsbereich zur Gutenbergstraße sei das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in Krankenhäuser.

Alarmierte Polizisten sicherten in beiden Fällen die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits übernommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis bittet weiterhin alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise dem Wetter anzupassen und Fahrzeuge nur mit der vorgeschriebener Bereifung in Betrieb zu nehmen. Aktuelle Winterreifen erkennen Sie am Alpine-Symbol, einem Bergpiktogramm mit Schneeflocke. Bis zum 30. September 2024 sind auch Reifen mit dem "M+S" Symbol zugelassen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell