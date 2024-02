Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 20-jähriger Fußgänger angefahren - Pkw-Fahrerin flüchtet vom Unfallort

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bahnhofstraße

01.02.2024, 07.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen wurde ein 20 Jahre alter Fußgänger beim Überqueren der Bahnhofstraße in Helmstedt von einem abbiegenden Pkw leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin flüchtete vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 20-Jährige am Donnerstagmorgen in der Wilhelmstraße in Helmstedt aus dem Bus und ging die Poststraße in Richtung Bahnhofstraße. Als er den dortigen Zebrastreifen bereits überquerte, kam aus der Bahnhofstraße ein schwarzer VW, vermutlich ein Polo. Die Fahrerin bremste zunächst ab, erwischte den jungen Mann dennoch. Im Anschluss setzte sie ihre Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern oder nach etwaigen Verletzungen zu fragen.

Der junge Mann begab sich in ärztliche Behandlung, wo sich herausstellte, dass er leichte Verletzungen bei dem Zusammenstoß davontrug.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell