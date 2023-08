Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Sonntagmittag (06.08., zwischen 12:00 und 13:15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Verfürthweg eingebrochen. Der 58-jährige Bewohner stellte den Einbruch fest, als er nachhause kam. Seine Lebensgefährtin befand sich zur Tatzeit im ersten Stock. Sie bemerkte die im Erdgeschoss stattfindende Tat nicht. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch eine offene Terrassentür in das Haus ein. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und ein Elektrogerät.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

