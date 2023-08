POL-MS: Messerangriff vor Drogerie - 36-Jähriger verletzt Security-Mitarbeiter

Münster (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (02.08., 04:11 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter eine Trans-Frau in einer Bar an der Hörsterstraße mit einem Barhocker angegriffen. Nach Aussage der 25-Jährigen habe sie zum Tatzeitpunkt ihre Getränke bezahlen und die Lokalität verlassen wollen. Im Eingangsbereich der Bar sei ihr von hinten ein Barhocker an den Kopf geworfen worden. Daraufhin sei sie zu Boden gestürzt ...

