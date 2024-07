PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Über Terrassentür an Bargeld gelangt +++ Unfallflucht auf Parkplatz von Freizeitpark

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Über Terrassentür an Bargeld gelangt, Usingen, Wernborn, Forsthausstraße, Montag, 29.07.2024, 19 Uhr bis 22 Uhr

(da)Über eine Terrassentür haben Diebe am Montag im Usinger Stadtteil Wernborn Bargeld erbeutet. Zwischen 19 und 22 Uhr nutzten die Unbekannten die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Forsthausstraße aus und drangen durch eine offenstehende Terrassentür in die Wohnräume ein. Hier nahmen sie einen Tresor an sich und flüchteten in Richtung Eichkopfhalle, wo sie diesen gewaltsam öffneten und mit dem darin befindlichen Bargeld unerkannt entkamen. Sollten Sie die Diebe samt Tresor gesehen oder den Einbruch bemerkt haben, nimmt die Polizeistation Usingen Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Unfallflucht auf Parkplatz von Freizeitpark, Wehrheim, Lochmühle, Montag, 29.07.2024, 11 Uhr bis 18 Uhr

(da)Am Montag kam es auf dem Parkplatz des Freizeitparks Lochmühle zu einer Unfallflucht. Gegen 11 Uhr parkte eine Familie ihren blauen Opel Corsa auf dem Parkplatz des Freizeitparks in Wehrheim. In der Zeit bis 18 Uhr muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Corsa beim Ein- oder Ausparken touchiert und dadurch beschädigt haben. Am Heck des Corsa entstanden dadurch diverse Beschädigungen, der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell