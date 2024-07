PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Eine 91-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem roten Kleinwagen die L3205 aus der Richtung Petterweil / Karben kommend in Fahrtrichtung dem Einmündungsbereich Vilbeler Straße / L3205 / L3008 und wollte links in Richtung Nieder-Erlenbach abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie dabei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 58-jährige Fahrerin eines KIA Kompaktwagen und stieß mit dieser im Kreuzungsbereich zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die geschädigte 58-jährige wurde nur leicht leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein weiteres Krankenhaus verbracht. Mit ableben ist bei der 91-jährigen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu rechnen. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der Einmündungsbereich ist derzeit aufgrund von Bergungsarbeiten in alle Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

