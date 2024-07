PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei E-Bikes aus Fahrradkeller entwendet +++ Autoreifen zerstochen +++ Trickdieb erlangt 20 EUR-Schein +++ Trunkenheitsfahrt mit elektrischem Krankenfahrstuhl

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei E-Bikes aus Fahrradkeller entwendet, Bad Homburg-Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein, Dienstag, 23.07.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 17:00 Uhr

(vb) Von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag entwendeten Unbekannte zwei E-Bikes aus einem Fahrradkeller in der Straße "Am Hühnerstein" in Bad Homburg-Ober-Erlenbach. Durch Aufhebeln der Tür gelangten die bislang unbekannten Täter in den Fahrradkeller. Aus diesem stahlen sie zwei schwarze E-Bikes der Marke "HiBike" und "Cube Reaction". Anschließend brachen sie weitere Türen zu Kellerparzellen auf, fanden jedoch keine weitere Beute. Die Diebe verließen schließlich den Tatort. Die Kriminalpolizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib der E-Bikes wenden Sie sich bitte an die Rufnummer (06172) 120-0.

2. Autoreifen zerstochen,

Usingen, Ostpreußenstraße, Mittwoch, 24.07.2024, 08:50 Uhr

(vb) Ein Unbekannter zerstach am Mittwochmorgen den vorderen linken Reifen eines silbernen VW Golf in der Ostpreußenstraße in Usingen. Gegen 08:50 Uhr vernahm ein Anwohner ein lautes Zischen, woraufhin er sich nach draußen begab. Dort entdeckte er einen Mann, der ein Messer in der Hand hielt. Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 175 cm groß - kräftig / stämmig - blond-rotes, wirres Haar - blond-roter Bart - breites Gesicht - blaue Shorts - grelles T-Shirt - barfuß

Anschließend entfernte sich der Mann vom Tatort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Da die Identität des Täters noch nicht feststeht, bittet die Polizeistation Usingen um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

3. Trickdieb erlangt 20 EUR-Schein,

Kronberg im Taunus, Heinrich-Winter-Straße, Mittwoch, 24.07.2024, 09:16 Uhr

(vb) Am Mittwochmorgen brachte ein Trickdieb eine 88-Jährige in der Heinrich-Winter-Straße in Kronberg im Taunus um 20 EUR. Der bislang unbekannte Täter sprach die Geschädigte an und machte sie darauf aufmerksam, dass sie Münzgeld verloren habe. Im Laufe des Gesprächs bat der Unbekannte die Seniorin dann, ihm Geld zu wechseln, woraufhin sie ihre Geldbörse zückte. Mit ihrem Einverständnis griff der Täter in ihre Geldbörse und wechselte das Geld. Zudem entnahm er jedoch unbemerkt einen weiteren 20 EUR-Schein. Anschließend flüchtete der Dieb fußläufig. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Gestalt - gepflegtes Erscheinungsbild - weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln - dunkle Hose - sprach mit Akzent

Hinweise auf den Täter und verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen. Der Rat Ihrer Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand nach Wechselgeld fragt. Die Täter nutzen oft Momente aus, in denen die Opfer ihre Geldbörse ohnehin in der Hand halten, z. B. an Park- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und mit dem Gesicht zum Gegenüber nach passendem Kleingeld suchen. Ganz wichtig: Fremde Finger haben an und in Ihrer Geldbörse nichts zu suchen!

4. Trunkenheitsfahrt mit elektrischem Krankenfahrstuhl, Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, Mittwoch, 24.07.2024, 15:38 Uhr

(vb) Ein 45-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl unter Alkoholeinfluss die Frankfurter Straße in Kronberg im Taunus. Eine Passantin wurde um 15:38 Uhr auf den stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmer aufmerksam, da dieser auf dem Gehweg stürzte. Die hinzugezogene Streife stellte einen Atemalkoholwert von 2,89 Promille fest. Es wurde niemand verletzt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

