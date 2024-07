PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hakenkreuzschmierereien auf Kita-Gelände +++ Einbrecher steigen über Kinderzimmerfenster ein +++ E-Scooter-Diebstahl am Bahnhof +++ Fahrraddiebstähle in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hakenkreuzschmierereien auf Kita-Gelände, Bad Homburg, Weberstraße, Freitag, 19.07.2024, 16:30 Uhr bis Dienstag, 23.07.2024, 10:00 Uhr

(vb) Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen hinterließen Unbekannte Hakenkreuzschmierereien auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Weberstraße in Bad Homburg. Dazu überwanden die Täter die Geländeumzäunung und brachten die verfassungswidrigen Symbole und Beleidigungen mit Kreide an dem Klettergerüst und auf dem Boden an. Anschließend verließen sie den Tatort wieder. Die Kriminalpolizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06172 120-0 entgegengenommen.

2. Einbrecher steigen über Kinderzimmerfenster ein, Königstein-Mammolshain, Am Haideplacken, Montag, 22.07.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 23.07.2024, 15:30 Uhr

(vb) Am Haideplacken in Königstein-Mammolshain kam es von Montagabend bis Dienstagnachmittag zu einem Wohnungseinbruch in eine Doppelhaushälfte. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über das Kinderzimmerfenster auf der Rückseite des Hauses Zutritt zum Haus, wo sie sämtliche Räume durchwühlten. Anschließend verließen die Einbrecher das Wohnhaus vermutlich über die Terrassentür im Erdgeschoss wieder. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Hinweisgeber oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06174 9266-0 zu melden.

3. E-Scooter-Diebstahl am Bahnhof,

Bad Homburg, Bahnhof, Dienstag, 23.07.2024, 19:45 Uhr bis 22:45 Uhr

(vb) Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagabend einen E-Scooter am Bad Homburger Bahnhof. Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 874-JVK auf dem Parkplatz Nr. 100 im Fahrraddepot ab. Als er wenige Stunden später zurückkehrte, war sein schwarzer E-Scooter der Marke "MAS Elektronik" trotz Sicherung mit Fahrradschloss nicht auffindbar. Auf den Videoaufzeichnungen vor Ort sind zwei bislang unbekannte Täter zu erkennen, die arbeitsteilig vorgingen. Während der eine Täter das Schloss durchtrennte, stand der zweite Täter Schmiere. Anschließend entfernten sich die Diebe vom Tatort. Sie können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- männlich - ca. 30-40 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kurzärmliges schwarzes Shirt der Marke "Adidas" - Camouflage-Shorts - schwarze Sneakers

Täter 2:

- männlich - ca. 45-55 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kurzärmliges gestreiftes Shirt - schwarze lange Jeans - weiße Sneaker

Sollten Sie die Täter oder den entwendeten E-Scooter gesehen haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 06172 120-0.

4. E-Bike aus Tiefgarage entwendet,

Bad Homburg-Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten, Montag, 22.07.2024, 19:30 Uhr bis Dienstag, 23.07.2024, 10:30 Uhr

(vb) Von Montagabend bis Dienstagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter ein E-Bike in der Straße "Am Kirschgarten" in Bad Homburg-Ober-Erlenbach. Durch die Garage gelangten die Täter zum Fahrradkeller, welchen sie aufhebelten. Mit einem matt grauen E-Mountainbike der Marke "Bulls" und Ersatzakkus im Gepäck flüchteten die Diebe. Bei sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib des E-Bikes wenden Sie sich bitte an die Rufnummer 06172 120-0.

5. Fahrraddiebstahl am helllichten Tag,

Bad Homburg, Schwedenpfad Dienstag, 23.07.2024, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(vb) Fahrraddiebe stahlen am Dienstagmittag ein Fahrrad im Schwedenpfad in Bad Homburg. Der Eigentümer hatte das schwarze Pedelec der Marke "KTM" in einem nicht einsehbaren Innenhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mit einem Faltschloss, jedoch nur durch Rahmen und Hinterreifen, gesichert. Die Fahrraddiebe entwendeten das Pedelec samt Schloss und verschwanden. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 120-0 entgegen.

Noch ein Hinweis der Polizei: Achten Sie bei der Sicherung Ihres Fahrrads darauf, dieses nicht nur "an sich selbst", z.B. durch Rahmen und Reifen zu sichern, sondern das Schloss zusätzlich auch an einem ortsfesten Gegenstand wie einem Fahrradständer zu befestigen. Damit können Sie nicht jeden Fahrraddiebstahl verhindern, sich jedoch vor Gelegenheitsdieben schützen.

