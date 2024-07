POL-PPTR: Polizei sucht besondere Zeugen zum Vorfall am Stadtweiher Baumholder

Saarburg (ots) - In der Nacht von Montag, dem 15. Juli, 16 Uhr, auf Dienstag, den 16. Juli, 8 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Heckingstraße in Saarburg ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Schränke gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von einer niedrigen dreistelligen Summe und flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in diesem ...

