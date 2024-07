PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Mehrere Einbrüche am Wochenende +++ Faustschlag ins Gesicht +++ Bandendiebstahl von Fahrrad +++ Betrunkener Autofahrer überschlägt sich +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.) Mehrere Einbrüche am Wochenende,

Hochtaunuskreis, Freitag 19.07.2024 bis Sonntag, 21.07.2024

(ms) Am vergangenem Wochenende kam es Im Hochtaunuskreis zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Im Zeitraum von Freitag, 19.07.2024 bis Sonntag, 21.07.2024 brachen verschiedene unbekannte Täter in Einfamilienhäuser ein und entwendeten unter anderem Inhalte aus einem Tresor sowie verschiedene Wertgegenstände. Die Einbrecher verschafften sich in der Bad Homburger Straße "Am Mühlberg" Zutritt über aufgehebelte Fenster und Terrassen Türen im Erdgeschoss, in der Steinbacher "Stettiner Straße" über Balkoneingänge im Obergeschoss. Es wurde Schmuck, Bargeld und andere Gegenstände von Wert erbeutet. In einem Fall blieb es jedoch beim Versuch, die Täter wurden von einem Nachbar gestört und mussten unverrichteter Dinge fliehen. Das Haus war zudem per Videoüberwachung gesichert. Die Täter konnten bislang unerkannt entkommen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06081) 9208-0 entgegen.

2.) Faustschlag ins Gesicht,

Bad Homburg v.d. Höhe, Triftstraße, Sonntag, 21.07.2024, 17:08 Uhr

(ms) Am Sonntagabend kam es an einer Haltestelle in Bad Homburg zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Täter hatte gegen 17:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Triftstraße einen 51-jährigen Mann angesprochen. Als dieser seine Kopfhörer herausnahm, um besser hören zu können, schlug der Täter ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Schläger traf den Mann am Mund und Kinnbereich. Anschließend flüchtete der Unbekannte fußläufig in Richtung Gartenfeldstraße. Der Täter wird beschrieben als männlich, 20-25 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank, dunkle lockige Haare (oben länger, Seiten kurz), trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze lange Jogginghose. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3.) Auto zerkratzt,

Oberursel (Taunus), Hohemark, Donnerstag, 18.07.2024, 07:50 Uhr bis Freitag 19.07.2024, 19:00 Uhr

(ms) Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagabend wurde in Oberursel ein PKW mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug, ein schwarzer BMW, parkte im Zeitraum von Donnerstag, 07:50 Uhr bis Freitag, 19:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Hohemarkstraße. In diesem Zeitraum zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den PKW mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 -0 entgegen.

4.) Bandendiebstahl von Fahrrad,

Bad Homburg v.d. Höhe, Urseler Straße, Freitag 19.07.2024, 13:17 Uhr

(ms) Am Freitagmittag haben zwei bislang unerkannte Täter ein E-Bike in Bad Homburg v.d. Höhe gestohlen. Gegen 13 Uhr ging der Haupttäter in ein Fahrradgeschäft in der Urseler Straße. Dort nahm der Dieb sich ein im Verkaufsraum befindliches schwarzes E-Bike der Marke "Rotwild" und fuhr zunächst mehrere Runden auf der Probebahn im Geschäft. Als ein Kunde den Laden betrat, fuhr der Täter durch die nun geöffnete Eingangstür hinaus und flüchtete über einen Feldweg in Richtung Süd- Südosten. Der Dieb wurde in Begleitung einer weiteren Person gesehen, bei der es sich vermutlich um einen Mittäter handelt. Der Haupttäter wird beschrieben als männlich, helle Haut, kein Bart, keine Brille, sprach gebrochenes Deutsch, trug ein blaues, kurzärmliges Oberteil, eine hellgraue oder hellblaue Hose und braune Schuhe mit weißen Schnürsenkeln. Der Mittäter wird beschrieben als männlich, helle Haut, kein Bart, keine Brille, sprach gebrochenes Deutsch, trug ein helles T-Shirt, eine blaue, kurze Hose und weiße Sportschuhe mit schwarzen Streifen. Die Täter konnten bislang unerkannt entkommen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06081) 9208-0 entgegen.

5.) Betrunkener Autofahrer überschlägt sich, Usingen-Eschbach/Usingen-Wernborn, Kreisstraße 727, Sonntag, 21.07.2024, 19:20 Uhr

(fh)Auf der K 727 bei Usingen ist am Sonntagabend ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und dabei verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 22-Jährige mit einem 3er BMW die Kreisstraße von Eschbach nach Wernborn verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und kam auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der junge Mann kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahr, sodass bei ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. An dem nicht mehr fahrbereiten BMW entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.500 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell