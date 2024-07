PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Dieb gelangt durch Garage in Haus und stiehlt +++ Fensterscheibe von Auto eingeschlagen +++ Versuchter Autodiebstahl +++ Teile eines Anhängers gestohlen +++ Hakenkreuz gesprüht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Dieb gelangt durch Garage in Haus und stiehlt, Wertgegenstände, Wehrheim, Lahnstraße, Donnerstag, 18.07.2024, 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(ms) Am Donnerstagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter in Wehrheim Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus. Zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr betrat der Dieb das Haus in der Lahnstraße durch die wahrscheinlich offenstehende Garagentür und durchsuchte dieses. Dabei erbeutete der Täter diversen Schmuck sowie Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06081) 9208 -0 zu melden. Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger darauf zu achten, ihre Türen und Fenster bei Abwesenheit zu verschließen, um sich vor Gelegenheitsdieben zu schützen.

2. Fensterscheibe von Auto eingeschlagen, Wertgegenstände entwendet Kronberg im Taunus, Am Waldschwimmbad, Donnerstag, 18.07.2024, 16:10 Uhr bis 18:03 Uhr

(ms) Am Donnerstagabend brachen Diebe in Kronberg im Taunus in ein Auto ein. Der schwarze VW Beetle parkte zwischen 16:10 Uhr und 18:03 Uhr auf dem Gelände des Waldschwimmbades. In dieser Zeit zerstörten die Täter die Fensterscheibe der Fahrerseite und entwendeten eine Handtasche samt Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 -0 entgegen.

3. Versuchter Autodiebstahl,

Oberursel, Füllerstraße, Dienstag, 16.07.2024, 09:00 Uhr bis Donnerstag, 18.07.2024, 10:00 Uhr

(ms) Zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagvormittag versuchte ein Autodieb ein Fahrzeug in Oberursel zu stehlen. Das Fahrzeug, ein schwarzer Kleinbus der Marke VW, parkte in der Füllerstraße in Richtung Oberhöchstadter Straße am Fahrbahnrand. In dieser Zeit hebelte der Täter die Beifahrertür auf und versuchte das Fahrzeug zu starten. Dies misslang jedoch aufgrund des Diebstahlschutzes. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06081) 9208 -0 zu melden.

4. Teile eines Anhängers gestohlen,

Landesstraße 3041, Schmitten im Taunus, Freitag, 12.07.2024, 09:00 Uhr bis Donnerstag, 18.07.2024, 08:00 Uhr

(ms) In der vergangenen Woche zwischen Freitag und Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter bei Schmitten an einem Fahrzeuganhänger die frontalen und seitlichen Bordwände sowie einen Adapter für den Stromanschluss. Der Anhänger stand mehrere Tage auf einer Parkbucht an der Landesstraße 3041. Die Täter konnten bislang unerkannt entkommen. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06081) 9208-0 entgegen.

5. Hakenkreuz an Brücke gesprüht,

Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße, Mittwoch, 17.07.2024, 18:30 Uhr

(ms) Am Mittwochnachmittag besprühte ein Unbekannter in Neu-Anspach, eine Holzwand an der Theodor-Heuss-Brücke. Der Sprayer benutze hierfür vermutlich eine Farbspraydose, das Motiv des Graffitis stellt ein ca. 30 cm großes Hakenkreuz dar. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 -0 entgegen.

