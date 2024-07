PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vekehrsunfall mit Zweirad am Feldberg +++ Rettungshubschrauber eingesetzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Unfallort: L 3025, Gemarkung 61479 Glashütten Unfallzeit: Mittwoch, 18.07.2024, 13:53 Uhr

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer befuhr am frühen Nachmittag die L 3025 aus Richtung Feldberg kommend in Fahrtrichtung B 8. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er rechtsseitig über die Fahrbahnmarkierung und verlor in der Folge die Kontrolle über das Kleinkraftrad. Er kam hierdurch zu Fall und zog sich multiple Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgten den 16-Jährigen vor Ort. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, durch welchen der Unfallfahrer anschließend in eine Klinik verbracht wurde. Um die Landung zu ermöglichen wurde die Kreuzung am "Roten Kreuz" durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei für die Zeit des Rettungseinsatzes geräumt und voll gesperrt.

An dem Roller des Fahrers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die L 3025 war zwischen der Unfallstelle und dem "Roten Kreuz" über ca. eine Stunde voll gesperrt.

