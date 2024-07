POL-HG: Einbrecher erbeuten Gold +++ Fahrzeugscheibe eingeschlagen +++ Unbekannte zünden Heuballen an ++ Schaufenster durch Verkehrsunfall beschädigt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erbeuten Gold und weitere Wertgegenstände, Steinbach im Taunus, Berliner Straße Mittwoch, 17.07.2024 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zutritt zur Wohnung des Geschädigten. Aus einer Kommode entwendeten die Täter eine Uhr, zwei Goldringe sowie zwei Goldplatten und flüchteten anschließend unerkannt aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 zu melden.

2. Unbekannte Täter zertrümmern Frontscheibe, Oberursel im Taunus, Hohemarkstraße, Donnerstag, 18.07.2024

Der/ die unbekannte(n) Täter beschädigten im Tatzeitraum die Frontscheibe des geparkten Audi (grau) des Geschädigten. Anschließend entfernte(n) er/sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 zu melden.

3. Unbekannte zünden Heuballen an; Parkbank beschädigt, Steinbach im Taunus, Verbindungsweg Auf der Schanz/ Bahnstraße Donnerstag, 18.07.2024, 03:09 Uhr

Unbekannte Täter rollten einen Heuballen vom angrenzenden Feld auf den Verbindungsweg zwischen der Bahnstraße und "Auf der Schanz" und zündeten diesen an. Das Feuer griff auf eine dort befindliche Parkbank über, welche ebenfalls beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 zu melden.

4. Fahrzeug fährt in Schaufenster,

Königstein im Taunus, Frankfurter Straße Mittwoch, 17.07.2024, 16:07 Uhr

Ein 84 Jahre alter PKW-Fahrer rutschte am Mittwochnachmittag von der Bremse auf das Gaspedal seines grauen Mercedes-Benz. Anschließend fuhr er mit seinem PKW aus einer Parklücke in der Frankfurter Straße über die Straße und kam gegenüber im Schaufenster eines Lebensmittelgeschäftes zum Stehen. Er beschädigte sowohl einen Stromkasten sowie einen Poller und das Schaufenster des Ladens. Seine 83 Jahre alte Beifahrerin wurde durch den Unfall leichtverletzt. Sie wurde durch einen herbeigerufenen Rettungswagen erstversorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird durch die Polizei vorläufig auf ca. 50 000 Euro geschätzt.

