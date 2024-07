POL-HG: Mehrere Autos zerkratzt +++ Portemonnaie gestohlen und Geld abgehoben +++ Versuchter Autodiebstahl - Zeugensuche +++ Fensterscheibe eingeschlagen +++ Falsche Bankmitarbeiter am Telefon

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mehrere Autos zerkratzt,

Bad Homburg, Obergasse, Dienstag, 16.07.2024

(da)Am Dienstag wurden bei der Polizei in Bad Homburg vier zerkratzte Autos angezeigt. Mehrere Anwohner der Obergasse meldeten sich am Dienstagnachmittag und teilten die Sachbeschädigungen mit. An insgesamt vier dort geparkten Autos hatte jemand mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Nach ersten Zeugenaussagen und Ermittlungen vor Ort konnte auch eine Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich um eine 38-jährige Frau aus Bad Homburg. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung in vier Fällen ermittelt. Sollten Sie eine der Taten beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg weiterhin Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Portemonnaie gestohlen und Geld abgehoben, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Freitag, 12.07.2024, 20 Uhr

(da)Am Freitag wurde einer Frau in Oberursel zunächst die Geldbörse gestohlen und anschließend mit der Bankkarte Bargeld abgehoben. Die Frau befand sich gegen 20 Uhr in einem Supermarkt im Zimmersmühlenweg. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihr jemand in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen hatte. Anschließend gingen die bislang unbekannten Taschendiebe mit der Bankkarte aus dem Portemonnaie zu einem Geldautomaten und führten mehrere unrechtmäßige Abbuchungen in Höhe von insgesamt 6.000 Euro durch. Gerade in der Sommerzeit bieten sich Taschendieben immer wieder Gelegenheiten, an Ihr Eigentum zu gelangen. Die Polizei rät daher, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit auf die eigenen Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist in dichten Menschenansammlungen geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und EC-Karten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden. Nutzen Sie auch im Schwimmbad die Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen oder lassen Sie sie am besten gleich zu Hause! Auch Zettel mit Passwörtern oder PINs gehören nicht ins Portemonnaie! Die Polizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Versuchter Autodiebstahl - Zeugensuche, Oberursel, Im Diezen, Dienstag, 16.07.2024, 12.15 Uhr bis 17.15 Uhr

(da)Am Dienstag kam es in Oberursel zu einem versuchten Autodiebstahl. Da die Diebe, wie aufgrund der Spurenlage ersichtlich, vermutlich bei der Tat gestört wurden, ist die Polizei auf Zeugensuche. Zwischen 12.15 Uhr und 17.15 Uhr parkte ein schwarzer Seat Leon in der Straße "Im Diezen". In dieser Zeit machten sich die Diebe an dem Auto zu schaffen. Dazu schlugen sie eine Seitenscheibe auf der Fahrerseite ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Dabei wurden sie offenbar gestört und flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. Sollte Ihnen die Tat am Dienstag aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Fensterscheibe eingeschlagen,

Mittwoch, 10.07.2024, 13.30 Uhr bis Freitag, 12.07.2024, 15 Uhr, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Steinmühlenstraße,

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen das Fenster einer Lagerhalle in Ober-Erlenbach eingeschlagen. Zwischen Mittwoch und Freitag näherten sich die Unbekannten dem Gebäude im Steinmühlenweg und schlugen den Glaseinsatz eines Fensters ein. Dabei richteten sie einen Schaden von rund 1.400 Euro an. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Falsche Bankmitarbeiter am Telefon,

Steinbach, Freitag, 12.07.2024

(da)Am Mittwoch gaben sich Betrüger bei einer Frau in Steinbach als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung veranlassten sie Überweisungen in Höhe von 1.700 Euro. Dabei gaben sich die Betrüger als Sicherheitsmitarbeiter der Hausbank der Angerufenen aus und teilten mit, dass es zu ungewöhnlichen Abbuchungen vom Konto gekommen sei. Im Laufe des Gesprächs gelangten sie an die Kontodaten der Steinbacherin und führten eigenständig Überweisungen in Höhe von 1.700 Euro durch. Erst nach Beendigung des Telefonats wurde die nunmehr Betrogene misstrauisch. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld jedoch bereits abgebucht. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

