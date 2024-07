Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 33-jährige Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß verstorben

Meckenheim (ots)

Am Dienstagvormittag (16.07.2024) kam es auf der L 158 zwischen Meckenheim und Rheinbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin verstarb, nachdem ihr PKW frontal mit einem LKW zusammengestoßen war.

Zur Unfallzeit gegen 10:50 Uhr befuhr die 33-Jährige die L 158 aus Meckenheim kommend in Richtung Rheinbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach links von ihrer Fahrspur ab und fuhr in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem LKW eines 49-Jährigen, der die L 158 in Richtung Meckenheim befuhr. Die 33-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz von Rettungsdienst und Notarzt vor Ort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell