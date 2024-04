POL-NOM: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 22.04.2024 wurde einer 84-jährigen Geschädigten durch unbekannte Täter während eines Einkaufs im Lidl-Markt in Einbeck im Zeitraum zwischen 13.55 Uhr bis 14.10 Uhr die Geldbörse mit Bargeld aus der Handtasche entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck ...

mehr