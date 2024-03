Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand am Bahnhof in Offenburg

Offenburg (ots)

Gestern kam es am Bahnhof in Offenburg zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zunächst spukte ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger in der Bahnhofshalle um sich und pöbelte anwesende Bahnreisende an. Als der Mann einer Kontrolle durch eine Streife der Bundespolizei unterzogen werden sollte, versuchte er, sich dieser durch Rückwärtsgehen zu entziehen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung übergab er den Beamten ein Ausweisdokument, zuvor spuckte er darauf. Im Zuge der Sachverhaltsklärung zeigte der Mann zudem rechtsradikale Gesten und äußerte dazu passende Parolen. Als er erneut versuchte sich der Kontrolle durch Weglaufen zu entziehen wurde er durch die Beamten am Arm festgehalten. Er entriss sich den Griffen der Beamten und wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Der Mann erhält unter anderem eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

