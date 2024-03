Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Haftbefehle vollstreckt

Kehl/Offenburg (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein 39-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Betrugs. Er wurde nach richterlicher Vorführung in das Gefängnis eingeliefert. Während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Beamten. Am Sonntag Morgen wurde am Bahnhof in Offenburg ein 64-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgenommen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch. Er wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von einem Monat und zwei Wochen in das Gefängnis eingeliefert. Am Nachmittag des gleichen Tages wurde durch eine Streife der Gemeinsamen Deutsch Französischen Diensteinheit ein Mann aus Sierra Leone festgenommen. Er wurde in einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug auf der Fahrt von Straßburg nach Kehl festgestellt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Er wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

