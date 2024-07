POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter attackierte 62-Jährigen nach Spielhallenbesuch - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Dienstag (16.07.2024) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße In der Kumme in Bonn-Friesdorf eingestiegen. Zur Tatzeit gegen 01:30 Uhr gelangte der Unbekannte nach bisherigem Sachstand durch eine unverschlossene Terrassentüre ins Hausinnere, wo er im Flurbereich einen Schrank durchsuchte. Die ...

