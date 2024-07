Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gas mit Bremse verwechselt - knapp 10.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Knapp 10.000 Euro Sachschaden an drei Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der Bruderhofstraße ereignet hat. Gegen 20 Uhr wollte ein 48-Jähriger mit einem Opel Meriva rückwärts in eine Parklücke fahren. Hierbei verwechselte der Mann versehentlich Gas- und Bremspedal und krachte mit dem Wagen gegen einen abgestellten Seat Leon. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat noch auf einen Citroen Berlingo geschoben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

