Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude - Polizei bittet um Hinweise

Balgheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag sind unbekannte Täter in das Gebäude eines Unternehmens für Wasserreinigung in der Ringstraße eingebrochen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Fabrikationsraum der Firma. Von dort gelangten die Eindringlinge nach dem Aufhebeln von mehreren Zwischentüren auch in die Büroräumlichkeiten. Was von den Tätern entwendet wurde, steht noch nicht fest. Personen, die in der genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ringstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell