PP Ravensburg: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 5.4.2024

Unterbringungsbefehl gegen Tatverdächtigen nach Angriff auf Mädchen

Nach dem Messerangriff auf eine 4-Jährige am Mittwochnachmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5749329) befindet sich der dringend Tatverdächtige zwischenzeitlich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der 34-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Unterbringungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Das 4-jährige Mädchen ist indes auf dem Wege der Besserung und befindet sich in einem gesundheitlich stabilen Zustand.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

