Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Autos zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Montagmorgen im Jasminweg in Buch drei Fahrzeuge zerkratzt. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Markdorf

Scheiben am Bildungszentrum beschädigt

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, haben Unbekannte seit Ende des vergangenen Monats mehrere Scheiben des Bildungszentrums in der Ensisheimer Straße beschädigt. Zwischen 21. und 22. März sowie zwischen 28. und 30. März hatten die Unbekannten offenbar bereits einen Stein in die Verglasung des Hauptgebäudes und der Turnhalle geworfen und jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Auch in der Zeit zwischen vergangenem Samstag und Sonntag waren Vandalen am Werk und zerstörten eine weitere Scheibe. Hinweise etwaiger Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.

Sipplingen

In Gegenverkehr geraten und geflüchtet

Nach einem Spiegelstreifer und anschließender Verkehrsunfallflucht am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Ludwigshafen und Sipplingen, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Transportfahrzeugs, mutmaßlich ein Sprinter, war in Richtung Ludwigshafen unterwegs und soll auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Dabei touchierte er den Außenspiegel des entgegenkommenden Wohnmobils. Der Spiegel fiel in der Folge ab und beschädigte zudem die Außenverkleidung des Fahrzeugs. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Mann mit Kette attackiert

Nachdem ein 42-jähriger Mann angibt, am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der Gradebergstraße von einem 40-Jährigen attackiert worden zu sein, ermittelt die Polizei Überlingen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann war mit seinem Rad auf dem Nachhauseweg und soll auf Höhe der Krummebergstraße vom Tatverdächtigen angesprochen worden sein. In der Folge habe der 40-Jährige unvermittelt eine Kette gezückt und mit dieser auf sein Gegenüber eingeschlagen. Darüber hinaus seien auch Drohungen gefallen, bevor der Verdächtige das Weite suchte. Der 42-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Salem

Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein erblickt Polizei - Unfall

Knapp zwei Promille intus hatte ein 22-jähriger Autofahrer, als er am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Beim Erblicken des Polizeiwagens im Bereich Mimmenhausen schaltete der Fahrer umgehend das Licht an seinem Wagen aus und fuhr in der Folge auf ein Parkschild auf. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus ließ die Fahrtauglichkeit zu wünschen übrig. Die Polizisten stellten eine deutliche Alkoholisierung des 22-jährigen fest. Weil die Atemalkoholmessung den Verdacht bestätigte, musste der Fahrer in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Nun kommen strafrechtliche Konsequenzen auf den Mann zu.

Uhldingen-Mühlhofen

Rauchentwicklung in Wohnhaus

Zu einem vermeintlichen Kellerbrand in der Bodanstraße in Oberuhldingen rückten am Mittwoch gegen 14.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus. Wie sich herausstellte, hatte ein Wäschekorb, der auf einem Herd im Keller abgestellt war, zu schmoren begonnen. Weil die Bewohner rechtzeitig auf den Gestank aufmerksam wurden und die Einsatzkräfte verständigten, konnte schlimmeres verhindert werden. Größerer Sachschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell