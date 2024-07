Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Bonn (ots)

Bei einem Straßenraub hat am Montagabend (15.07.2024) ein bislang unbekannter Radfahrer einer 58-jährigen Frau am Augustusring eine Tasche entrissen.

Zur Tatzeit gegen 21:30 Uhr war die Geschädigte mit dem Rad vom Kaiser-Karl-Ring in Richtung Augustusring gefahren. Als sie kurz vor der Römerstraße anhielt, bemerkte sie hinter sich den unbekannten Mann, der daraufhin an einer an ihrem Sattel befestigten Tasche zerrte. Die 58-Jährige fiel mit ihrem Rad zu Boden und versuchte in der Folge, den Radfahrer an seinem Sattel festzuhalten. Der Mann konnte sich aber losreißen und fuhr mit der erbeuteten Tasche, in der sich auch die Geldbörse der Geschädigten befand, über den Kaiser-Karl-Ring davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Der Tatverdächtige kann auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 30 Jahre alt - ca. 1,80-1,85 m groß - athletische Statur - kurze, schwarze, gelockte Haare - bekleidet mit weißem T-Shirt mit Emblem sowie langer, dunkler Sporthose. Der Mann fuhr auf einem silbernen Fahrrad.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat das Tatgeschehen möglicherweise beobachtet? Wem ist die beschriebene Person am Montagabend in der Nordstadt oder in Castell aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell