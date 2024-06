POL-MFR: (640) E-Scooter in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Sonntagmorgen (16.06.2024) überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Frau in der Nürnberger Innenstadt und raubte ihr Handy. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die 57-jährige Geschädigte lief gegen 09:00 Uhr auf dem Gehweg des Frauentorgrabens in Richtung Plärrer. In etwa auf Höhe des Jakobstors bemerkte sie einen Mann, der ihr ...

