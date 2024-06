Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (638) Frau in der Nürnberger Innenstadt beraubt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Sonntagmorgen (16.06.2024) überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Frau in der Nürnberger Innenstadt und raubte ihr Handy. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die 57-jährige Geschädigte lief gegen 09:00 Uhr auf dem Gehweg des Frauentorgrabens in Richtung Plärrer. In etwa auf Höhe des Jakobstors bemerkte sie einen Mann, der ihr unangenehm nahe kam. Als sie diesen aufgefordert hatte, Abstand zu halten, griff der Unbekannte nach dem Handy der Frau, welches dieses in der Hand hielt. Die 57-Jährige versuchte, dass Telefon festzuhalten, woraufhin sie von dem Täter zu Boden gerissen wurde. Nachdem sie auch hier weiter durch den Fremden körperlich angegangen wurde, ließ sie das Handy letztlich los und der Unbekannte flüchtete.

Es liegt keine brauchbare Personenbeschreibung vor.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Insbesondere bitten die Beamten einen mutmaßlichen Zeugen, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Dieser befand sich, wie auch die Geschädigte selbst, bei der Anzeigenaufnahme in einem Hotel in der Zufuhrstraße und gab an, mit dem unbekannten Täter gesprochen zu haben. Allerdings entfernte sich dieser Zeuge noch vor einer Vernehmung durch die Polizei.

