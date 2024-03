Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/ Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsrowdy gefährdet zahlreiche Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Viernheim/ Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag war gegen 15 Uhr ein 37-Jähriger mit seiner Familie in einem Ford der der linken Spur der BAB 659 von Mannheim in Richtung Viernheim unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle fiel dem Mann ein hinter ihm fahrender VW Mulitvan auf, der auf der Spur in Schlangenlinien immer wieder von rechts nach links pendelte. Dann überholte der VW rechts und setzte sich direkt vor den Ford, obwohl hierfür auf Grund des dichten Verkehrsaufkommens nicht ausreichend Platz war. In Folge dessen leitete das Assistenzsystem des Fords eine Gefahrenbremsung ein. Durch die automatische Gurtstraffung verletzten sich die beiden Kinder leicht. Anschließend nötigte der Fahrer des VW durch extrem dichtes Auffahren den vor ihm fahrenden Land Rover die linke Spur freizugeben, was allerdings auf Grund des Verkehrs gar nicht möglich war. Als er so nicht weiterkam, fuhr der Fahrer des VW ganz nach rechts auf den Standstreifen, überholte dort mehrere Fahrzeuge und zog dann wieder nach links auf die Überholspur. Augenscheinlich um dem anderen Autofahrer eine Lektion zu erteilen, bremste der VW-Fahrer stark ab, aktivierte den Warnblinker und fuhr in Schlangenlinien über beide Fahrstreifen. Auf der B 38 überholte der VW mehrere andere Fahrzeuge rechts und setzte sich anschließend knapp vor sie. Dieses gefährliche und rücksichtslose Fahrverhalten setzte der VW-Fahrer fort, bis er an der Einmündung zur Viernheimer Straße nach links in Richtung Saukopftunnel abbog. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Nötigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174 4222 zu melden.

