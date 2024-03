Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Fahrzeug fährt gegen Baum und verletzt Radfahrerin, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5725137 kam es am Donnerstag zu einem Unfall in der Germaniastraße.

Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr um 14:42 Uhr die Luisenstraße in Neckarau und bog nach links in die Germaniastraße ab. Eine entgegenkommende 83-jährige Fahrerin eines Seat wurde von der tiefstehenden Sonne derart geblendet, dass sie die Radfahrerin übersah und das Hinterrad der Jugendlichen erwischte. Die 17-Jährige wurde hierdurch auf die Straße geworfen. Nach der Kollision trat die Seniorin vermutlich versehentlich auf das Gaspedal und lenkte ihr Auto nach rechts in einen geparkten Pkw. Der geparkte Peugeot wiederum wies den Seat durch den Aufprall in einen Baum ab, welcher ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Jugendliche wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, die Seniorin leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Gesamtschadenshöhe der Fahrzeuge, des Rades und des Baumes belaufen sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich.

Der Verkehrsdienst Mannheim des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell