Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Unbekannter schlug 84-Jährige bei Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Dienstag (16.07.2024) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße In der Kumme in Bonn-Friesdorf eingestiegen. Zur Tatzeit gegen 01:30 Uhr gelangte der Unbekannte nach bisherigem Sachstand durch eine unverschlossene Terrassentüre ins Hausinnere, wo er im Flurbereich einen Schrank durchsuchte. Die 84-jährige Bewohnerin wurde auf Geräusche im Flur aufmerksam und überraschte den Mann, der sie zu Boden schlug und mit erbeutetem Schmuck durch den Garten flüchtete. Dabei wurde die 84-Jährige leicht verletzt. Mehrere Zeugen wurden auf die Hilferufe der Geschädigten aufmerksam und konnten beobachten, wie der Unbekannte mithilfe eines etwas abseits abgestellten E-Scooters in unbekannter Richtung vom Tatort flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann kann bislang als etwa 1,75-1,80 m groß, mit kurzen Haaren oder Glatze sowie mit sportlicher Statur beschrieben werden und soll eine weiß-grüne Jacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

