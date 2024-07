PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Küchenbrand + + + Mehrere körperliche Auseinandersetzungen + + + Unfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Fettbrand in der Küche

Usingen, Auf der Schießmauer Samstag, 13.07.2024, 19:03 Uhr

Am Samstagabend kam es zunächst zu Mitteilungen über eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Feuerwehr konnte in der Erdgeschosswohnung eines 69-jährigen Mannes ein Küchenbrand (Fettbrand) lokalisiert und gelöscht werden.

Die Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig und unverletzt evakuiert werden.

Der 69-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung wurde zu weiteren Untersuchungen in die Klinik verbracht.

Nach Beendigung der Löscharbeiten und nachdem das gesamte Anwesen durchgelüftet worden ist, konnten die Bewohner nach ca. 1 ½ Stunden wieder in ihre Wohnungen. Die Wohnung des 69-jährigen ist zum jetzigen Zeitpunkt unbewohnbar.

Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR beziffert.

Körperliche Auseinandersetzung

Bad Homburg, Rathausplatz Samstag, 13.07.2024, 21:50 Uhr

Am Samstagabend gerieten zwei Personen, ein wohnsitzloser 35-jähriger und ein 24-jähriger Bad Homburger, am Rathausplatz in Bad Homburg zunächst in verbale Streitigkeiten und im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung. Unklar ist bis dato der genaue Ablauf des Streits, da beide Parteien hierzu unterschiedliche Angaben machen. Da man sich gegenseitig der Beleidigung und der körperlichen Gewaltausübung durch Schläge und Tritte bezichtigt werden Zeugen Vom Vorfall gesucht. Laut den Beteiligten waren bis kurz vor dem Eintreffen der Polizei noch Zeugen vor Ort, leider sind diese Personen der Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Gefährliche Körperverletzung

Bahnhof Stierstadt in Oberursel Sonntag, 14.07.2024, 00:26 Uhr

Im Anschluss an die Stierstädter Kerb kam es am Stierstädter Bahnhof in Oberursel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nachdem man sich zunächst verbal gestritten hat, versuchte einer der beiden unbekannten Täter den Geschädigten mit einem Bierglas zu schlagen. Der Geschädigte konnte jedoch ausweichen. Daraufhin schlug ihm der andere Täter mehrfach in das Gesicht. Der erste Täter wird als männlich mit blondem Bart und Brille beschrieben, der zweite als männlich mit einer Kappe bekleidet. Beide Täter flüchteten im Anschluss in Richtung der Akazienstraße. Zeugen melden sich unter 06171 / 6240 - 0 bei der Polizeistation in Oberursel.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einer Garage Dornbachstraße/Mainstraße in Oberursel Freitag, 12.07.2024, 22:00 Uhr - Samstag, 13.07.2024, 09:00 Uhr

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter unter Anwendung eines Hebelwerkzeuges Zugang zu einer verschlossenen Garage in der Dornbachstraße. Dort entwendeten die Einbrecher mehrere Werkzeuge und die entsprechenden Ladegeräte. Zeugen melden sich unter 06171 / 6240 - 0 bei der Polizeistation in Oberursel.

Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden Bad Homburg, L3003 Freitag, 12.07.2024, 12:14 Uhr

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei welchem die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt und deren Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Die beiden Unfallbeteiligten fuhren in entgegengesetzter Richtung auf der L3003 (Südring). Im Bereich der Einmündung zur Hewlett-Packard-Str. wollte ein 55-jähriger Königsteiner mit seinem grauen VW Caddy nach links abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen vorfahrtsberechtigten 36-jährigen entgegenkommenden Bad Homburger mit seinem weißen Opel Mokka. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt in das nahegelegene Bad Homburger Krankenhaus gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell