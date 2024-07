Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Auffahrunfälle im Baustellenbereich, PM Nr. 2

BAB 6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag, im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 15:15 Uhr ereigneten sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf insgesamt drei Auffahrunfälle mit je drei Fahrzeugen im Baustellenbereich. Die Bilanz der Unfälle lautet: zwei Personen leicht verletzt, zwei Personen schwer verletzt, Gesamtschaden in Höhe von ca. 120.000 Euro. Im Einsatz befanden sich drei Fahrzeuge der Polizei, die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch mit drei Einsatzfahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier RTW, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber. Für die Dauer des Einsatzes des Hubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Mannheim kurzzeitig gesperrt werden.

