Mannheim (ots) - Am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann die Hafenbahnstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal. Auf Höhe der Drosselstraße zog der 34-Jährige aus bislang unbekannter Ursache seinen Toyota Corolla nach links. Hierbei kollidierte er mit einem links von ihm in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Mazda CX-5. Der 28-Jährige Mazda Fahrer und sein 32-jähriger Beifahrer wurden in ...

