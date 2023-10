POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Kohlenstraße

St. Ingbert / Rohrbach (ots) - Am 25.10.2023 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr wurde in der Oberen Kaiserstraße die Heckscheibe an einem geparkten weißen Peugeot 208 eingeschlagen. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und/oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von ...

