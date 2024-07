PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bushaltestelle beschädigt - Zeugen gesucht +++ E-Bike gestohlen +++ Verfolgungsfahrt ohne Führerschein +++ Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bushaltestelle beschädigt - Zeugen gesucht, Königstein, Frankfurter Straße, Donnerstag, 11.07.2024, 20 Uhr

(da)Jugendliche haben am Donnerstag eine Bushaltestelle in Königstein beschädigt. Die Polizei ist auf Zeugensuche. Gegen 20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass zwei Jugendliche soeben die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Frankfurter Straße eingeschlagen hätten und anschließend geflüchtet seien. Eine genaue Personenbeschreibung war zunächst nicht möglich. Die Polizei erschien vor Ort und nahm den Sachverhalt auf. Der Schaden wird auf knapp 600 Euro geschätzt. Der Vorfall soll jedoch von mehreren Passanten beobachtet worden sein. Daher bittet die Polizeistation Königstein diese Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden, damit die Verantwortlichen ermittelt werden können.

2. E-Bike gestohlen,

Oberursel, Ackergasse, Mittwoch, 10.07.2024, 18 Uhr bis 20.20 Uhr

(da)Am Mittwoch hat ein Fahrraddieb in Oberursel zugeschlagen. Zwischen 18 Uhr und 20.20 Uhr hatte der Besitzer eines schwarzen Herrenrades, ein schwarzes Specialized Turbo X, sein Zweirad an einem Fahrradständer vor einer Gaststätte in der Ackergasse angeschlossen. In dieser Zeit entwendete ein Dieb das Rad und flüchtete unerkannt. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

3. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Neu-Anspach, Rod am Berg, Hinter dem Hainzaun, Dienstag, 09.07.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 11.07.2024, 19 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen versuchten sich Einbrecher an einer Terrassentür in Rod am Berg. Zwischen Dienstag- und Donnerstagabend begaben sich die Täter auf das Grundstück an der Straße "Hinter dem Hainzaun" und hebelten an der rückwärtigen Zugangstür. Sie gelangten jedoch nicht in das Wohnhaus und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Bürocontainer durchwühlt,

Steinbach, Daimlerstraße, Mittwoch, 10.07.2024, 19.15 Uhr bis Donnerstag, 11.07.2024, 10.30 Uhr

(da)Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Bürocontainer in Steinbach eingebrochen. Zwischen Mittwoch, 19.15 Uhr und Donnerstag, 10.30 Uhr brachen die Einbrecher den Container in der Daimlerstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Fündig wurden sie offenbar nicht. Bisher ist kein Diebesgut bekannt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Verfolgungsfahrt ohne Führerschein,

Königstein, Donnerstag, 11.07.2024, 14 Uhr

(da)Am Donnerstag lieferte sich ein Opel-Fahrer in Königstein eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Gegen 14 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Königstein einen Opel Astra kontrollieren. Dieser war den Beamten aufgefallen, weil die TÜV-Plakette abgelaufen war. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen, gab Gas und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Dabei fuhr er mehrfach rücksichtslos in den Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen beziehungsweise ausweichen mussten. Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer brach die Polizei die Verfolgung ab und begab sich zur Halteranschrift, wo sie den 35-jährigen Fahrer kurze Zeit später antraf. Im Rahmen einer Vernehmung gab er sein Fehlverhalten zu und räumte ein, derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

6. Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss, Landesstraße 3270, bei Neu-Anspach, Donnerstag, 11.07.2024, 10.50 Uhr

(da)Am Donnerstagvormittag kam es in Neu-Anspach zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem die verantwortliche Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand und die andere Unfallbeteiligte verletzt wurde. Gegen 10.50 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau mit einem Peugeot die Theodor-Heuss-Straße vom Bürgerhaus kommend in Richtung Westerfeld. An der Einmündung zur Bahnhofstraße ordnete sie sich nach links ein, um in die Bahnhofstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam ihr eine 34-jährige Frau in einem Fiat entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Bei dem Unfall wurde die Fiat-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei der verantwortlichen Peugeot-Fahrerin erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Daher musste sie die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet und ein Arzt für eine Blutentnahme hinzugezogen.

7. Im Straßengraben gelandet,

Bundesstraße 456, bei Wehrheim Donnerstag, 11.07.2024, 21 Uhr

(da)Ein VW Golf ist am Donnerstagabend bei Wehrheim im Straßengraben gelandet. Der mit vier Personen besetzte Golf fuhr gegen 21 Uhr von Bad Homburg kommend auf der Bundesstraße 456. Als er von dort in die Heisterbachstraße abbiegen wollte, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Straßengraben. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Eine herbeigerufene Polizeistreife konnte einen vorangegangenen Alkoholkonsum ausschließen. Überhöhte Geschwindigkeit sowie eine Fehleinschätzung des Fahrbahnverlaufs dürften die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn gewesen sein. Zwei Insassen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Halter kümmerte sich selbst um die Bergung des Fahrzeuges.

8. Auf Supermarktparkplatz ausgeparkt - Unfallflucht, Königstein, Schneidhain, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 11.07.2024 16.30 Uhr bis 21 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Königsteiner Stadtteil Schneidhain zu einer Unfallflucht. Gegen 16.30 Uhr stellte ein Königsteiner seinen roten Dacia Sandero auf dem Parkplatz in der Wiesbadener Straße ab. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der Dacia Eindellungen im Heckbereich auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein unbekanntes Fahrzeug aus einer gegenüberliegenden Parklücke ausgeparkt und gegen den Dacia geprallt. Es entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Von der Unfallverursacherin bzw. dem -verursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell